تغريدة مثيرة للجدل من كيروش قبل 48 ساعة من كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أثار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الجدل، حول إصابة أحد لاعبي أو طاقم الفراعنة، قبل المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وكتب كيروش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مرات غير مسبوقة، كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة، كلما بقينا معًا وأكثر قوة".

وأضاف المدرب البرتغالي قائلًا: "من الأفضل أن نقف معًا ونركز على ما يتعين علينا القيام به لمواجهة التحديات".

وأتم كيروش: "أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعًا نصلي من أجل صحتك، ونتمنى الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا".

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية مع كل من نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي من المقرر لها أن تقام يوم 11 يناير الجاري.