لغة الأموال.. صلاح يتفوق على منتخبين في مجموعة بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والتي من المقرر لها أن تقام في الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية مع كل من نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي من المقرر لها أن تقام يوم 11 يناير الجاري.

ويضم المنتخب الوطني على رأس قائمته محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي، والذي يقدم مستوى مميز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع محمد صلاح الموسم الجاري مع ليفربول في 26 مباراة شارك بها في كل البطولات من تسجيل 23 هدفًا، وصناعة 9 أخرين.

ويعد صلاح أغلى لاعب في داخل القارة السمراء، وتحديدًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بقيمة تسويقية تصل إلى 100 مليون يورو.

وأصبح صلاح أغلى من منتخبي السودان، وغينيا بيساو، في نفس المجموعة التي يقع فيها المنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساو في الجولة الثانية يوم 15 يناير، ويلتقي الفراعنة مع منتخب السودان في الجولة الثالثة يوم 19 من نفس الشهر.

ويمتلك منتخب السودان تشكيلة من اللاعبين المحليين المحترفين في الدوري السوداني، ويعد مهاجم الهلال محمد عبد الرحمن أغلى لاعبي منتخب صقور الجديان 250 ألف يورو.

يمتلك منتخب غينيا بيساو عدد قليل من اللاعبين المحترفين، على رأسهم ماما بالدي جناح نادي تروا الفرنسي، هو الأغلى في قائمة منتخب الثعالب 5 مليون يورو.