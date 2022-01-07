الامارات | العربي ودبا في صراع على "قمة الهواة"

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي ودبا في صراع على "قمة الهواة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف العربي على ملعبه الساعة الخامسة مساء الغد ضيفه دبا الفجيرة ضمن الجولة 14 والاخيرة للدور الاول لدوري الدرجة الأولى، بينما عند الساعة 4:55 يلعب دبا الحصن مع الفجيرة، والبطائح مع التعاون، و"ستي" مع الذيد، وتختتم الجولة بعد غد بإقامة ثلاث مباريات يلعب فيها بتوقيتات مشابهة "جلف اف سي" مع مسافي، والجزيرة الحمراء مع مصفوت، وحتا مع الحمرية.

وسيكون الصراع بين العربي ودبا بقوة على قمة "الهواة"، حيث يتصدر العربي برصيد 34 نقطة، يليه دبا برصيد 33، ثم الحمرية 25، ودبا الحصن 24، والبطائح 23، وحتا 22، والفجيرة 19، وجلف اف سي 14، ومصفوت 12، والجزيرة الحمراء 11، والذيد والرمس 10، ومسافي 9، والتعاون 7، واخيرا ستي نقطتين.

ويحتاج العربي إلى الفوز أو التعادل للحفاظ على الصدارة، ونيل لقب بطل الشتاء المعنوي، بينما يحتاج "النواخذة" الى الفوز لتحقيق ذلك. ويتفوق دبا على العربي بالارقام كونه الافضل هجوما برصيد 37 هدفا مقابل 26، والافضل دفاعا اذ استقبل 6 اهداف بينما استقبل العربي 7 اهداف، كما وان لاعب دبا دياغو فارياس يتصدر هدافي البطولة برصيد 14 هدفا، بالمقابل يحل هداف العربي البرازيلي باولو سيلفا ثامن الترتيب بـ 6 اهداف، في المقابل فاز العربي على دبا (2-1) في اخر مواجهتين جمعت الفريقين.

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