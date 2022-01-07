الامارات | غيابات مؤثرة في اتحاد كلباء قبل مواجهة بني ياس في الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثرة في اتحاد كلباء قبل مواجهة بني ياس في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب عن فريق اتحاد كلباء ستة لاعبين أساسيين هم: عمر الخديم وحبيب الفردان والبيروفي كارتاجينا والأرجنتيني برايان وعثمان كمارا الذي انتهت اعارته اضافة الى التوغولي مالابا الذي تعافى من اصابته أخيراً، وذلك قبل مواجهة ضيفه بني ياس، غداً السبت (الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات)، في الجولة 13 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

ويحتل اتحاد كلباء المركز السابع برصيد 18 نقطة بينما بني ياس في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

ويبحث اتحاد كلباء عن تحقيق الفوز والوصول للنقطة 21 التي تضعه في مصاف فرق القسم الاول للبطولة وايضا يحطم الرقم القياسي لاكثر عدد من النقاط حققه بنهاية الدور الاول والذي بلغ 19 نقطة في الموسم الماضي.

في المقابل، يدرك بني ياس أن فوزه سيقوده لمركز أفضل من المركز الحالي خصوصا مع الجاهزية التي أصبح عليها غالبية لاعبي الفريق وهو ما كان واضحا في المباراة التي فاز بها على شباب الاهلي برباعية قاسية في الجولة الماضية.

ويتطلع الفريقان الى انهاء منافسات الدور الاول بنتيجة ايجابية امتدادا للنتائج الايجابية التي حققها الفريق في المباريات الماضية للبطولة حيث يواصل نمور كلباء تحقيق النتائج الايجابية منذ ثماني مباريات بدون خسارة وبواقع أربع انتصارات ومثلها تعادلات منذ الخسارة امام العين في رابع جولات البطولة.

بالمقابل يعيش السماوي مرحلة ايجابية في اخر اربع جولات إذ فاز في ثلاث منها مقابل خسارة واحدة.

وكان اتحاد كلباء قد فاز على بني ياس في ذهاب الدور الاول للموسم الماضي بثنائية نظيفة بينما خسر بنفس النتيجة في الاياب وتعادلا بهدف لمثله في كأس المحترفين ذهابا وايابا.

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