الامارات | الشارقة يهدد بإفساد فرحة العين بـ"لقب الشتاء".. وكوزمين يصطدم بفريقه السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يهدد بإفساد فرحة العين بـ"لقب الشتاء".. وكوزمين يصطدم بفريقه السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل العين الذي يتصدر دوري أدنوك للمحترفين غدا ضيفا ثقيلا على الشارقة الساعة 19.30 مساء، ضمن الجولة 13 في ختام الدور الأول، في واحدة من أهم واقوى المواجهات في الدوري، علما أن آخر جمع بين الفريقين كان في الدور الثاني لدوري الموسم الماضي، وانتهى بفوز العين 2-1 على ملعب الشارقة في حين انتهى لقاء الفريقين في الدور الأول لدوري الموسم الماضي بفوز الشارقة بذات النتيجة على استاد هزاع بن زايد.

ويتصدر العين الدوري برصيد 30 نقطة، بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه، الوحدة، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة في حين أن الفارق بين العين وبين الشارقة 10 نقاط.

ويخطط الشارقة الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري برصيد 20 نقطة إلى إلحاق الهزيمة الأولى بالعين، وإفساد فرحته بلقب بطل الشتاء لاسيما أن المباراة تقام على أرضه ووسط جمهوره.

ويسعى العين الذي حصد لقب بطل الشتاء ولم يتعرض إلى الخسارة حتى الآن، إذ فاز في تسع مباريات وتعادل في ثلاث إلى إنهاء الدور الأول دون أي خسارة.

وتعد هذه أول مواجهة لمدرب الشارقة الروماني كوزمين أولاريو مع فريقه السابق العين منذ توليه تدريب "الملك". ورغم أن الشارقة الذي تعادل في آخر مباراة أمام فريق الإمارات يمر بظروف صعبة، وتشهد صفوفه غيابات مؤثرة، من بينها غياب قائد الفريق شاهين عبدالرحمن بسبب الإيقاف، ومهاجم الفريق الكنغولي بن مالانغو بداعي الإصابة، الا أن الجهاز الفني بقيادة كوزمين يعول على العناصر الموجودة بقيادة البرازيلي كايو لوكاس.

وأكد كوزمين في تصريح صحافي أن فريقه يمر بظروف صعبة وأن صفوفه تشهد غيابات كبيرة، لكنه رغم ذلك سيحارب في المباراة حتى آخر دقيقة.

وفي الجانب الآخر يدخل العين المباراة بمعنويات عالية، بعد تصدره، وفي ظل تألق مجموعة من عناصره، رغم غيابات مؤثرة خاصة على مستوى خط الدفاع. وسيغيب عن العين نجمه البارز جدا، المغربي سفيان رحيمي، الذي التحق بمنتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم إفريقيا. وشدد مدرب العين ريبروف في تصريح صحافي على أن فريقه يعيش أجواء إيجابية وأنه في أتم الجاهزية للمباراة.

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