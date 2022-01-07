شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو ينتظم في تدريبات المصري الأسبوع المقبل بعد رحلة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي المصري موقف أوستن أموتو لاعب الفريق من العودة الأسبوع المقبل، وذلك بعد سفر اللاعب إلى نيجيريا وغيابه عن التدريبات منذ الثلاثاء الماضي، حيث استأنف الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لكأس رابطة الأندية المصرية.

وكان أوستن أموتو قد تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية مع اقتراب انتهاء عقده مع المصري بنهاية الموسم الجاري، أبرزها من سيراميكا.

وانضم أوستين أموتو إلى النادي المصري في يناير 2019، وشارك النيجيري مع الفريق البورسعيدي في 85 مباراة سجل خلالهم 21 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وقرر كريم ذكرى مدير الكرة بالنادي المصرى، توقيع غرامات مادية على المتغيبين عن التدريبات بدون إذن سابق من الجهاز الفني، وذلك لفرض حالة من الانضباط على الفريق، قبل الاستعداد لخوض منافسات كأس الرابطة.

وكان أحمد حمودى قد غاب عن تدريبات الفريق بدون إذن قبل أن ينتظم اليوم فى التدريبات، كما تغيب عمرو مرعى عن المران بداعي مرض والده وخضوعه لعملية جراحية، فيما تغيب أحمد الشيخ بداعى استكمال عملية التأهيل من الإصابة خارج النادى.

وكان كريم ذكرى مدير الكرة بقرر توقيع غرامة مالية تقدر بمائة ألف جنيه، على أى لاعب يدلى بتصريحات إعلامية أو صحفية دون إذن النادى.