شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى مشوار علاج مؤمن زكريا.. وتدخل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مؤمن زكريا نجم الأهلي أزمة في مشوار علاجه بعد تلقيه توصية بوجود أحد الأطباء الكبار في العالم المعنيين بحالته في أنجلترا، ويتابع مسئولو الأهلي حالة مؤمن زكريا باستمرار، في الوقت الذي تقدم وزارة الشباب والرياضة كل سبل التعاون للاعب والذي يعد واحد من أهم لاعبي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة.

ويواجه مؤمن زكريا أزمة حالياًَ في استخراج تأشيرة إنجلترا، حيث قام اللاعب بتقديم أوراقه للحصول عليها منذ شهر ديسمبر، إلا أنه لم يحصل عليها حتى الآن الأمر الذى يتسب فى تأخر برنامجه العلاجى.

وتواصل مسئولو الأهلي مع مؤمن زكريا ووعدوه بحل الأزمة والتدخل لاستخراج التأشيرة في أسرع وقت ممكن تمهيداً لسفره والخضوع لفحوصات طبية تحت اشراف أحد الأطباء الكبار في العالم المعنيين بحالته.

ويعد مؤمن زكريا واحد من أفضل لاعبى الكرة المصرية، حيث يعد واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة، كما تميز أيضا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016، ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.