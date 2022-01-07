شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة فى جهاز المنتخب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية استقالة أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها في الكاميرون والتي تشهد مشاركة الفرعنة في المجموعة التي تضم نيجيريا وغينيا والسودان.

وأعلن مايكل لوفتمان محلل أداء منتخب مصر رحيله عن الجهاز الفني، وكتب لوفتمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، لقد كانت تجربة رائعة للعيش في مصر والعمل مع منتخبها الوطني..حصلت على فرصة العمل مع أفضل اللاعبين والفنيين في كرة القدم العالمية والعديد من أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية..لقد كان فخراً كبيرا العمل في تصفيات كأس العالم والاصطفاف من أجل النشيد الوطني المصري..سأشاهد كأس الأمم الإفريقية من منزلي لكني سأكون في الكاميرون وأتمنى لجميع المنتخبات واللاعبين الأفضل"

واختار كارلوس كيروش 25 لاعبا فى قائمة مصر، وأضاف 3 لاعبين بعد ذلك والتى جاءت كالتالى:

حراس المرمى: محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى، محمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازى، محمود حمدى "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدى

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، إبراهيم عادل، مروان حمدى

ويعتلى منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الأفريقية والتى تضم 14 منتخبا، بعدما نجحت في التتويج بـ7 ألقاب، متفوقا على صاحب الأرض منتخب الكاميرون صاحب الـ5 ألقاب.



