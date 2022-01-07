شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث عن مدافع جديد بعد فشل محاولات ضم ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو المقاولون العرب ملف ضم رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع اللاعب، ويبحث المقاولون عن ضم مدافع جديد خلال يناير الجاري لتدعيم خط الظهر، خاصة أن هذا المركز يمثل صداعاً فى المقاولون بسبب كثرة إصابات اللاعبين.

وأنهى فريق المقاولون العرب معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسماعيلية منذ الأحد الماضى، لاستكمال الاستعدادات لبطولة كأس الرابطة فى القاهرة، حيث يصطدم المقاولون بالبنك الأهلى فى اللقاء الأول بمجموعته، والتى تضم فرق، الأهلى وسموحة والبنك الأهلى - الجونة - الإسماعيلى.

وحدد محمد عودة، المدير الفنى للمقاولون العرب، أبرز متطلبات الفريق فى الميركاتو الشتوى والمراكز التى تحتاج إلى تدعيم قبل استئناف الدورى العام بعد فترة التوقف الدولى القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم لأفريقية.

واتفق عودة على ضم ثلاث صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية، أبرزها ضم مهاجم سوبر، وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أكد احتياج الفريق للتدعيم في مركز رأس الحربة وقلب الدفاع.