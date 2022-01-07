شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة فرصة ذهبية لأيمن حفنى لاقتحام التشكيل الأساسى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الماضية تألقاً ملحوظاً لأيمن حفنى صانع ألعاب نادى الزمالك، خلال استعداده مع الفريق للمشاركة فى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وحظى حفنى بإشادة باتريس كارتيرون مدرب الفريق، الذي يخطط للاعتماد عليه فى الفترة المقبلة خاصة مع غياب اللاعبين الدوليين وعدم وجود اختيارات كثيرة أمام الفرنسي.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

وعاد أيمن حفنى إلى صفوف نادى الزمالك في يناير 2021، وشارك حفني مع الفريق الأبيض في 4 مباريات فقط منذ عودته سجل خلالها هدفاً واحداً.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك معاونيه تعليمات خاصة بشأن الفترة المقبلة وتحديدا في الاستعداد لمباراة إنبي المقرر لها 14 يناير الجاري في الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وطلب كارتيرون من معاونيه ضرورة متابعة جميع اللاعبين والحالة البدنية والذهنية لهم في التدريبات، وكذلك محاولة الحديث مع اللاعبين وحل أى أزمات تواجههم وتؤثر على مستواهم داخل الملعب.