الامارات | "محمد كنو" يفسد فرحة الهلال بالسوبر السعودي ويخلق أزمة جديدة مع النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد كنو" يفسد فرحة الهلال بالسوبر السعودي ويخلق أزمة جديدة مع النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزمة جديدة يشهدها الشارع الرياضي السعودي منذ أمس على خلفية إعلان نادي الهلال السعودي تجديد عقد لاعبه محمد كنو رسمياً لمدة 3 سنوات في حين حصل نادي النصر على توقيع اللاعب من قبل بمجرد دخول اللاعب فترة الـ 6 أشهر في عقده مع الهلال.



وتوج الهلال السعودي أمس بلقب السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه عقب فوزه على الفيصلي بركلات الترجيح (4-3) مساء الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وعقب إعلان الهلال السعودي خبر التجديد مع اللاعب أصدرت إدارة نادي النصر السعودي بيانًا رسميا أوضحت خلاله حصولها على توقيع لاعب الهلال محمد كنو، وأشار النصر في البيان المنشور عبر حساب النادي الرسمي بموقع "تويتر" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أنه اتخذ "جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد إبراهيم كنو".

وكان كنو قد انضم إلى الهلال السعودي قادماً من الاتفاق في 2017 وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري 3 مرات، بالإضافة إلى كأس السوبر المحلية في 2018 وكأس ملك السعودية في 2020 ودوري أبطال آسيا نهاية العام الماضي

وأشار النصر أنه أرسل إشعاراً إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة، بحسب البيان، حيث أكد أنه وقع عقدًا احترافيا رسميا مع كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مـع ناديه - الـفـتـرة الـحـرة - وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واكد النصر في البيان أنه يترتب على فسخ العقد إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفـع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال سعودي.

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