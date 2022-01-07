زيدان مديراً فنياً لـ باريس سان جيرمان الصيف المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الصحفي دانيال ريولو من قناة ”RMC sport“ الفرنسية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيكون مديراً فنياً لفريق باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، ليخلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ووفقا ًلتقارير فرنسية، فإن زيدان الذي يقضي حالياً فترة راحة بعد استقالته من تدريب ريال مدريد صيف 2021، كان ينتظر تدريب منتخب فرنسا ليخلف المدرب الحالي ديديه ديشان، لكنه فضّل الدخول في تحد جديد وقبول عرض باريس سان جيرمان لقيادة نجوم كبار.

وأكد الصحفي أن إدارة النادي الباريسي غير راضية عن المستوى الذي يقدمه الفريق تحت قيادة بوكيتينو، رغم النجوم الكبار الذي يتواجدون وأبرزهم ثلاثي خط الهجوم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

ويرتبط بوكيتينو بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لتدريب مانشستر يونايتد بعد نهاية فترة المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك، والذي سيتسلم منصبا تقنيا في الفريق.

ورفض زين الدين زيدان منذ استقالته من تدريب ريال مدريد عدة عروض، أبرزها كان عرض مانشستر يونايتد، وفضّل انتظار الصيف المقبل لتحديد مستقبله، كما يفضل قيادة مشروع من بداية الموسم وليس في منتصفه.

وأكد الصحفي أن قبول زيدان تدريب باريس سان جيرمان لن يؤثر في قرار النجم مبابي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل ومرشح للرحيل نحو ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، وأن زيدان سيدرب الفريق الفرنسي سواء بقي النجم الفرنسي في باريس أو رحل لريال مدريد.

ومن خلال التعاقد مع زيدان، يسعى مالك النادي الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، للبحث عن لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي وحلم ملاكه القطريين، خاصة أن زيدان قاد ريال مدريد للفوز بثلاثة ألقاب متتالية كمدرب، ولقب كلاعب، ولقب كمساعد للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويعرف التعامل مع النجوم في غرفة الملابس.

وكان زيدان قد تولى تدريب ريال مدريد أول مرة في يناير 2016، خلفاً لرافا بينيتيز، وترك منصبه في مايو 2018، قبل أن يعود في مارس 2019 خلفاً لسانتياجو سولاري، وظل حتى الصيف الماضي.

وقاد زيدان كمدرب ريال مدريد للفوز بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولقبين في كأس العالم للأندية، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي.