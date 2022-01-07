شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يخسر من بايرن ميونخ 2 / 1 وديا وتألق محمد بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 7 يناير 2012، تغلب فريق بايرن ميونخ الألمانى على الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب نادى الريان بالدوحة ضمن سلسلة مباريات المارد الأحمر مع وحوش أوروبا، سجل الفريق البافارى هدفيه فى الدقيقة 31 والدقيقة 94 من زمن المباراة، فيما سجل الأهلى هدفه الوحيد فى الدقيقة 50، وكان بايرن ميونخ تقدم بهدف فى الشوط الأول سجله مدافع الأهلى أحمد السيد فى مرماه بالخطأ فى الدقيقة 31 بعد كرة فى العمق من لاعب فريق البافاري روبن هيأها اوليتش على رأس توني ليكملها السيد بالخطأ في مرمى فريقه.

بدأ الشوط الثانى بقوة من خلال انطلاق النادى الأهلى إلى منطقة جزاء الفريق البافارى محاولا تعديل النتيجة، وبعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط مرر أبو تريكة كرة ذكية إلى محمد بركات، الذى انفرد بالكرة أمام مانويل نوير، ليخدعه ويمررها على يمين الحارس الألمانى مسجلا هدف التعادل المستحق للنادي الأهلى، استفز هذا الهدف الفريق الألماني، الذي توجه بكل قواه إلى مرمى النادى الأهلى. لكن الأخير دافع بقوة عن مرماه أمام الهجمات البافارية الخطرة.

وبذلك يكون النادي الأهلي قد حقق أمل مدرب بايرن ميونيخ يوب هاينكيس بالحصول على مباراة قوية، لكن محاولات بايرن في تحقيق نتيجة مرضية، تكللت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما حقق أوليتش هدف الفوز، ليحتفظ بايرن بماء وجهه، بعد مباراة أظهر فيها النادى الأهلى أنه لا كبير فى كرة القدم، وأنه جدير بالفوز على واحد من أكبر الفرق العالمية، لولا بعض الأخطاء البسيطة ، لكن القاتلة أحيانا.

وكان الأهلى قد فاز فى لقاء ودى على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف عام 1977.