شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يخسر من بايرن ميونخ 2 / 1 وديا وتألق محمد بركات والان مع تفاصيل الخبر
بدأ الشوط الثانى بقوة من خلال انطلاق النادى الأهلى إلى منطقة جزاء الفريق البافارى محاولا تعديل النتيجة، وبعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط مرر أبو تريكة كرة ذكية إلى محمد بركات، الذى انفرد بالكرة أمام مانويل نوير، ليخدعه ويمررها على يمين الحارس الألمانى مسجلا هدف التعادل المستحق للنادي الأهلى، استفز هذا الهدف الفريق الألماني، الذي توجه بكل قواه إلى مرمى النادى الأهلى. لكن الأخير دافع بقوة عن مرماه أمام الهجمات البافارية الخطرة.
وبذلك يكون النادي الأهلي قد حقق أمل مدرب بايرن ميونيخ يوب هاينكيس بالحصول على مباراة قوية، لكن محاولات بايرن في تحقيق نتيجة مرضية، تكللت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما حقق أوليتش هدف الفوز، ليحتفظ بايرن بماء وجهه، بعد مباراة أظهر فيها النادى الأهلى أنه لا كبير فى كرة القدم، وأنه جدير بالفوز على واحد من أكبر الفرق العالمية، لولا بعض الأخطاء البسيطة ، لكن القاتلة أحيانا.
وكان الأهلى قد فاز فى لقاء ودى على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف عام 1977.
توج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.
ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.