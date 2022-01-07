شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الأهلي فى الانتهاء من ملف التجديد للاعبين المؤثرين مع الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء حرصت الفترة الماضية على تمديد وتجديد عقود اللاعبين قبل الانتهاء بفترة طويلة لتوفير حالة من الاستقرار والهدوء في الفريق للمساعدة على تحقيق الانتصارات والبطولات.

وينتهي عقود 8 لاعبين من الأهلي في الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ خلال يناير المقبل، واللاعبون الثمانية هم: "حسين الشحات، محمد هاني، أحمد عبد القادر، محمود وحيد، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، عمار حمدى، محمد محمود".

ويرغب مسئولو الأهلى في رفع المقابل المادى لياسر إبراهيم ليتناسب مع المجهود الذي يبذله اللاعب مع فريقه فى الوقت الحالي، لاسيما أنه ليس من ضمن لاعبى الفئة الأولى داخل صفوف الفريق، وترغب الإدارة في تعديل عقده وتمديده باعتباره من اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر ويحظى بثقة الجهاز الفني.

وأوصى موسيمانى بتمديد تعاقد ياسر إبراهيم بإعتباره من اللاعبين المميزين بالفريق رغم جلوسه على دكة البدلاء في مباريات عديدة إلا أنه حينما يطلب منه المشاركة يظهر بصورة جيدة ويكون مؤثراً في صفوف المارد الأحمر سواء بدوره الدفاعى أو حتى هجومياً بتسجيله أهدافاً مميزة.

وإجمالا شارك ياسر إبراهيم مع الاهلى في 83 مباراة بكل البطولات بإجمالى 6475 دقيقة لعب ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفاً أخر وتلقى 10 كروت صفراء ، وحصد مع الاهلى على بطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب بطولة لكأس مصر والسوبر المحلى بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية.