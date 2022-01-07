شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعود من جنوب إفريقيا اليوم لقيادة تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى اليوم الجمعة للقاهرة قادماً من جنوب أفريقيا بعد نهاية الاجازة التي قضاها هناك استعداداً لقيادة المارد الأحمر فى مباريات كأس الرابطة.

وطلب موسيمانى من معاونيه إعداد تقرير مفصل عن الأندية التي وقعت مع المارد الأحمر في مجموعة كأس رابطة الأندية المحترفة لدراستها قبل ملاقاتها في البطولة التي تقام بدون اللاعبين الدوليين لمشاركتهم في بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة بالكاميرون.

وحصل حسام حسن مهاجم الأهلى على وعد من مسئولى القلعة الحمراء والجهاز الفنى بالحصول على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات خلال الفترة القادمة، بعدما رفض مسئولو النادى رحيله فى الانتقالات الشتوية الجارية والتمسك ببقائه لحاجة الفريق إلى جهوده.

وكان نادى سموحة يرغب فى استعادة حسام حسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما رفضه مسئولو الأهلى وتمسكوا ببقاء اللاعب، مع وعده بالحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأحمر فى الفترة القادمة، بدءا من بطولة كأس الرابطة.

ولا يشارك حسام حسن بشكل أساسى مع الأهلى منذ الانضمام لصفوفه مطلع الموسم الحالى فى ظل اعتماده على الثنائى محمد شريف وبيرسى تاو فى قيادة الهجوم الأحمر.

وتحفظ مسئولو الأهلى على فكرة عودة حسام حسن إلى سموحة فى الميركاتو الشتوى الحالى، لاسيما أن الفريق الأحمر يحتاج اللاعب، بخلاف اجتهاده فى التدريبات من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى والحصول على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات.