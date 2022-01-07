شكرا لقرائتكم خبر عن المستحقات المتأخرة على رأس أولويات اللجنة الخماسية بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة النادى المصرى، عن حل عاجل لأزمة المستحقات المتأخرة لعدد من لاعبى الفريق، وذلك من أجل استعادة حالة الاستقرار بعد تهديد أكثر من لاعب بفسخ تعاقده مع الفريق البورسعيدى خلال أيام لتراكم المستحقات المالية المتأخرة له لدى النادى.

وكان وكيل عمرو مرعى مهاجم المصرى، قد أكد أن اللاعب بصدد فسخ تعاقده خلال أيام مع الفريق البورسعيدى نظراً لعدم تلقيه أى مستحقات منذ 3 أشهر، كما تغيب اللاعب عن التدريبات خلال الأيام الماضية بداعي مرض والده.

من ناحية أخرى، تلقى أوستين أموتو لاعب المصرى عرضاً من سيراميكا، ويتبقى للاعب 6 أشهر فقط في تعاقده مع المصرى، ويحق له الانتقال إلى أي نادي بعد ذلك مجاناً.

وقرر كريم ذكرى مدير الكرة بالنادي المصرى، توقيع غرامات مادية على المتغيبين عن التدريبات بدون إذن سابق من الجهاز الفني، وذلك لفرض حالة من الانضباط على الفريق، قبل الاستعداد لخوض منافسات كأس الرابطة.

وكان أحمد حمودى قد غاب عن تدريبات الفريق أمس بدون إذن قبل أن ينتظم اليوم فى التدريبات، كما تغيب عمرو مرعى عن المران بداعي مرض والده وخضوعه لعملية جراحية، فيما تغيب أحمد الشيخ بداعى استكمال عملية التأهيل من الإصابة خارج النادى.

وكان كريم ذكرى مدير الكرة بقرر توقيع غرامة مالية تقدر بمائة ألف جنيه، على أى لاعب يدلى بتصريحات إعلامية أو صحفية دون إذن النادى.