شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من كارتيرون لمعاونيه في الزمالك قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك معاونيه تعليمات خاصة بشأن الفترة المقبلة وتحديدا في الاستعداد لمباراة إنبي المقرر لها 14 يناير الجاري في الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وطلب كارتيرون من معاونيه ضرورة متابعة جميع اللاعبين والحالة البدنية والذهنية لهم في التدريبات، وكذلك محاولة الحديث مع اللاعبين وحل أي أزمات تواجههم وتؤثر على مستواهم داخل الملعب.

من ناحية أخرى منحت إدارة نادي الزمالك ، المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق مهلة أخيرة للتجديد وحسم مصيره سواء بالموافقة علي البقاء مع الفريق او الرحيل في نهاية الموسم، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن ابلاغ مسئولي الزمالك اللاعب بالموافقة علي كل طلباته عدا الشرط الجزائي مع وعده بإلغاء بند الشرط الجزائي في جميع عقود اللاعبين، وأضاف المصدر انه في حالة رفض بن شرقي التجديد للزمالك خلال الفترة الحالية وتحديدا قبل نهاية يناير الجاري، فانه سيتم البدء في البحث عن بديل اجنبي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

في سياق مختلف تسعى إدارة الكرة في الزمالك لحسم ملف التجديد للثنائي طارق حامد لاعب وسط الفريق والايفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة في محاولة لاستغلال فترة التوقف عن الدوري وعدم المشاركة الدولية للثنائي، خاصة في ظل رغبة اللاعبين في البقاء بالزمالك وتجديد تعاقدهما، ويتبقى فقط الاتفاق علي المقابل المادى والشرط الجزائي.

واتفق مسئولو الزمالك مع رزاق سيسيه علي التوقيع لمدة 3 مواسم، فيما تم الاتفاق مع طارق حامد علي التوقيع لمدة موسمين، على أن يوقع الثنائي علي عقود التجديد رسميا خلال الأيام المقبلة.