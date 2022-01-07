شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يمنح الأولوية لخط الظهر في خطة التدعيمات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الأولوية في خطة التدعيمات الشتوية ستكون لقلب الدفاع خلال يناير الجاري، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن قلب الدفاع له الأولوية في التدعيمات نظراً لزيادة الإصابات في هذا المركز حتى لا يكون الفريق في أزمة خلال الفترة المقبلة.

وأنهى، فريق المقاولون العرب، معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسماعيلية منذ الأحد الماضى، لاستكمال الاستعدادات لبطولة كأس الرابطة فى القاهرة، حيث يصطدم المقاولون بالبنك الأهلى فى اللقاء الأول بمجموعته، والتى تضم فرق، الأهلى وسموحة والبنك الأهلى - الجونة - الإسماعيلى.

وحدد محمد عودة، المدير الفنى للمقاولون العرب، أبرز متطلبات الفريق فى الميركاتو الشتوى والمراكز التى تحتاج إلى تدعيم قبل استئناف الدورى العام بعد فترة التوقف الدولى القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم لأفريقية.

واتفق عودة على ضم ثلاثة صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية، أبرزها ضم مهاجم سوبر، وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أكد على احتياج الفريق للتدعيم في مركز رأس الحربة وقلب الدفاع.