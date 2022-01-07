شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجتمع مع مسؤولى فيوتشر لتحديد احتياجات الفريق فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، أن علي ماهر المدير الفنى للفريق، سيجتمع مع مسؤولى فيوتشر فى جلسة خاصة الأسبوع المقبل، لتحديد احتياجات الفريق فى الميركاتو الشتوى الجارى، والمراكز التى تحتاج إلى تدعيم، وذلك قبل خوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويستعد فيوتشر لمواجهة ايسترن كومباني في اللقاء الذى يجمع الفريقين بافتتاح مباريات كأس الرابطة، والمقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 12 يناير.

ويرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفريق فيوتشر، أن بطولة كأس الرابطة والمقرر انطلاقها منتصف يناير الجارى بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الوطني، لها العديد من المزايا لجميع فرق الدورى.

وقال السقا فى تصريحات رسمية: "كأس الرابطة فكرة مميزة، وخطوة تأخرت كثيرًا، لك أن تتخيل أن الإمارات سبقتنا في هذه الخطوة من 15 سنة، والبطولة سوف تحافظ على مستوى اللاعبين خلال فترة التوقف الدولى".

وعاد فريق فيوتشر إلى تدريباته اليومية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل فريق، وحرص الجهاز الفنى لفيوتشر على رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث خاض الفريق وصلة تدريبات قوية فى صالة الجيم.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني عشر فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات في الدوري حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.