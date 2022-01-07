إشبيلية وأتلتيكو مدريد إلى دور الـ16 في كأس الملك وخروج فياريال

تأهل إشبيلية، ثاني الدوري الإسباني، إلى دور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه على مستضيفه ريال سرقسطة 2-صفر الخميس.



ووقّع المدافع الفرنسي الدولي جول كونديه (31) ورافا مير (69) هدفي الفريق الأندلسي.



وكان إشبيلية بلغ الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي وكان آخر تتويج له فيها عام 2010.



في المقابل، حقق سبورتينغ خيخون من الدرجة الثانية المفاجأة بفوزه على فياريال 2-1.



تقدّم فياريال بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي بهدف سجله راوول ألبيول (48) قبل أن يعادل المونتينيغري أوروس دورديفيتش لخيخون (67) ثم يسجل الأوكراني بوهدان ميلوفانوف هدف الفوز قبل دقيقتين من انتهاء المباراة.



فوز كاسح لأتلتيكو مدريد



ودكّ أتلتيكو مدريد شباك مستضيفه رايو ماخاداهوندا بخماسية نظيفة ليعبر دون مشاكل إلى دور الـ16.



وتناوب على تسجيل أهداف الروخيبلانكوس كل من البرازيلي ماتيوس كونيا (17) ومواطنه رينان لودي (26) والأوروغواياني لويس سواريز (41) والفرنسي أنطوان غرييزمان (67) والبرتغالي جواو فيليكس (79).



ويبحث أتلتيكو عن لقبه الحادي عشر في المسابقة إذ يعود آخر تتويج له في بطولة كأس ملك إسبانيا لعام 2013.



كما ضمنت أندية أتلتيك بلباو وإلتشي وجيرونا وقادش بطاقة العبور بفوزها توالياً على أتلتيكو مانتشا ريال وألميريا وأوساسونا وفوينلابرادا.