شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأوليمبى يستضيف بطولة منتخبات مناطق الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة المركز الأوليمبى بالمعادى سوف يستضيف بطولة الجمهورية للمناطق المستحدثة والمحدد لها الفترة من 5 إلى 10 فبراير المقبل، وقال غنيم فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هذه البطولة ستحدد قوام المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

فى وقت سابق، كشف غنيم مسبقا عن تطبيق نظام الفقاعة الطبية بالمركز الأولمبى فى البطولة العربية، المقرر أن تستضيفها مصر فبراير المقبل، على أن يشهد المركز الإقامة والإعاشة ولعب المنافسات.

وقال غنيم إنه سيتم دعوة جميع الدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية، بعد انعقاد مجلس الإدارة المقبل المحدد له الأسبوع المقبل، وأشار غنيم إلى حصول الاتحاد المصرى على موافقة الاتحاد العربى على استضافة البطولة، وأكد غنيم تقديم موعد انطلاق بطولة الجمهورية للرجال للموسم المحلى الجديد 2021/2022 لتقام يوم 18 ديسمبر بدلا من 20.

ويضع اتحاد الملاكمة خلال الفترة الحالية تصورات للجان بعدما قام بتغيير لجنة الحكام بتعيين أنور عبد الخالق رئيسا، وأكد عبد العزيز غنيم أن الاتحاد يسعى لإقامة البطولات فى كافة المحافظات ومراكز الشباب لنشر اللعبة على نطاق واسع فى خطة المجلس الجديد.

ونجح محمد عبد العزيز غنيم فى الاحتفاظ برئاسة اتحاد الملاكمة لمدة 4 سنوات مقبلة بالحصول على 19 صوتاً فى الانتخابات التى أقيمت اليوم، السبت، مقابل 6 لمنافسه محمد السيد وقائمته كاملة.