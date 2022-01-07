شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات دور الـ16 ببطولة هوستن المفتوحة للاسكواش.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، منافسات دور الـ 16 ببطولة هوستن المفتوحة للاسكواش التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 4 إلى 9 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

ومثل مصر في هذه البطولة كل من: علي فرج، يوسف سليمان، محمد الشربينى، يوسف إبراهيم، عمر مسعد، كريم الحمامى، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مروان الشوربجى، ومازن هشام.

وجاءت مباريات اليوم كالتالى:

مرون الشوربجى والمكسيكى سيزار سالازار

مازن هشام والسويدي نيكولاس مولر

عمر مسعد والفرنسي جريجور مارش

وتعتبر البطولة ذات أهمية خاصة، حيث من المقرر أن تحدد صدارة التصنيف العالمي والتي يسيطرعليها البطل المصري علي فرج، بينما ينافس النيوزلاندي بول كول المصنف الثاني، على حصد لقب تلك البطولة، والتي قد تقوده إلى إنهاء الهيمنة المصرية على صدارة التصنيف العالمي في حالة تتويجه بلقب بطولة هوستن.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر ينايرالجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الخامس.