شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور: أزمة القيد حرمتنى من اللعب للزمالك وهدفنا التتويج بالدورى وكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز، أنه وقع بالفعل لنادي الزمالك في بداية الموسم الجاري، غير أن أزمة إيقاف القيد التي واجهها النادي الأبيض حالت دون انضمامه إلى الفريق، وقال أحمد منصور في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": في بداية الموسم كان هناك كلام مع الزمالك، ووقعت للزمالك بعد اتفاقهم مع بيراميدز وأنهيت الأمر، ولكن بسبب أزمة القيد الأمور توقفت، وإيهاب جلال تمسك بوجودي وقال لي أنا عايزك معايا.

وأضاف: الأمور هادئة لدينا هذا الموسم عن الموسم الماضي، ونسير بخطى ثابتة ليس لدينا أزمات وهدفنا الفوز بالدوري العام، إيهاب جلال أول كلمة قالها لنا "إزاي كل اللاعيبة دي في النادي ومخدناش حاجة"، وأكد أننا يجب أن نحقق شيئا في الفترة المقبلة وأن نركز على بطولة الدوري".

وواصل: "قبل إيهاب جلال وهاني سعيد تحدثوا معي للتجديد ولدي عروض ولكن الأولوية لبيراميدز، وحزنت لفشل انضمامي للزمالك ولكني أركز حالياً مع بيراميدز".

وأكمل: "أتمنى أن نكون موفقين في الكونفدرالية بالنسخة الحالية ومصممين على حصد اللقب، وإيهاب جلال تحدث معنا على ضرورة الفصل بين البطولات للتركيز في كل بطولة، ولذلك كل تركيزنا في الوقت الحالي على كأس الرابطة".