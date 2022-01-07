مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365": شبانة إلى الاتحاد باتفاق ثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتقل محمود شبانة إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، بعد عدم قدرة الزمالك على قيده بسبب العقوبة الموقعة عليه.

ونجح الزمالك في ضم محمود شبانة من فريق أسوان قبل أن يصدر قرار بإيقاف القلعة البيضاء عن القيد لفترتين، وهو ما منعه من ضم الصفقات الصيفية قبل الموسم الحالي.

وقال مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365" :"حدث اتفاق ثلاثي بين الزمالك ومحمود شبانة والاتحاد السكندري، بانتقال اللاعب لمدة 6 أشهر فقط للاتحاد ليعود للزمالك في الموسم الجديد".

وأضاف المصدر :"موقف شبانة مختلف عن حمدي النقاز وعمر كمال عبد الواحد، لأنه لم يكن لاعبا حرا، وحصل الزمالك على استغناء من ناديه، ودفع 5 ملايين جنيه لضمه".

وأنهى المصدر :"الزمالك سيحصل على مقابل مادي نظير فترة الـ6 أشهر التي سيقضيها شبانة في صفوف الاتحاد السكندري، وذلك بموجب الاتفاق الثلاثي".