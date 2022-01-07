5 صفقات وعقد جديد.. الإسماعيلي يكشف خطة الميركاتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد يحيي الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن مجلس إدارة "الدراويش" يعمل على إبرام صفقات تليق بإسم وقيمة النادي، مشيرا إلى أن النادي سيجرى 5 صفقات أغلبها فى الجانب الهجومي، سواء مهاجم صريح أو جناح، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية.

وعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى اجتماعا مع عدد من ممثلي ومسئولي وسائل الإعلام مساء الخميس، لتوضيح خطة النادى الحالية.

وبجانب ضم 5 لاعبين جدد، أشار الكومى في حديثه مع وسائل الإعلام إلى أن النادي سيجدد عقد المدافع التونسي مروان الصحراوي، بناء على رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان براون.

وقال الكومي إن هناك مجموعة من المعايير لاختيار الصفقات الجديدة، على رأسها أن يكون اللاعب دوليا سبق له تمثيل منتخب بلاده، فضلا عن قدرته على تحمل الضغوط الجماهيرية.

وأضاف: "نجحنا خلال 66 يوما في إعادة الاهتمام بالألعاب والأنشطة الرياضية التي باتت تقدم نتائج مميزة، منها كرة اليد والصالات وألعاب القوى وتنس الطاولة وغيرها من الألعاب".

وأتم حديثه قائلا: "أطالب الجماهير بأن تتحلى بالصبر والهدوء وعدم الاستعجال، خاصة أنه لا يزال لدينا وقت من أجل استكمال باقى ما يحتاجه الفريق بعد التعاقد مع الدولي البوليفي كارميلو، والجناح الجامبى سايكو كونتيه".