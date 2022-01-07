الامارات | تذكرة مجانية لكل مشجع للشارقة يرتدي «القميص الأحمر»

شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرة مجانية لكل مشجع للشارقة يرتدي «القميص الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية على «تويتر» منح تذكرة دخول مجانية لكل مشجع لـ«الملك» يحضر مباراة العين غداً ضمن الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مرتدياً القميص الأحمر للفريق، علماً أن المباراة ستقام على استاد نادي الشارقة. وأكد أنه سيتم توزيع التذاكر يوم المباراة بدءاً من الساعة السابعة مساء.

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