اخبار الرياضه

الامارات | فوز البطائح واتحاد كلباء في «بلاي أوف» الصالات.. واعتراض الحمرية

0 نشر
محمد فاضل ■ الشارقة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البطائح واتحاد كلباء في «بلاي أوف» الصالات.. واعتراض الحمرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق البطائح على الحمرية 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة «البلاي أوف» لكرة الصالات، على قاعة نادي البطائح، وشهدت اعتراضاً من نادي الحمرية لعدم احتساب هدف سجله الفريق تزامناً مع صافرة نهاية المباراة.

وفي الجولة نفسها، تغلب اتحاد كلباء على مضيفه خورفكان 6-4، بينما خطف النصر نقطة ثمينة من ملعب الشارقة 3-3، وهي النتيجة نفسها التي تعادل بها الظفرة مع ضيفه مليحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا