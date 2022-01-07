الامارات | فوز البطائح واتحاد كلباء في «بلاي أوف» الصالات.. واعتراض الحمرية

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البطائح واتحاد كلباء في «بلاي أوف» الصالات.. واعتراض الحمرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق البطائح على الحمرية 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة «البلاي أوف» لكرة الصالات، على قاعة نادي البطائح، وشهدت اعتراضاً من نادي الحمرية لعدم احتساب هدف سجله الفريق تزامناً مع صافرة نهاية المباراة.

وفي الجولة نفسها، تغلب اتحاد كلباء على مضيفه خورفكان 6-4، بينما خطف النصر نقطة ثمينة من ملعب الشارقة 3-3، وهي النتيجة نفسها التي تعادل بها الظفرة مع ضيفه مليحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news