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الامارات | أدريلسون.. «شجاع» في القرية العالمية

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الوصل، البرازيلي أدريلسون سيلفا مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، أثناء ذهابه مع صديقه إلى مدينة الألعاب «الملاهي» في القرية العالمية بدبي، إذ أظهر لاعب الوصل شجاعته في ركوب الألعاب الخطرة، بينما أبدى سعادته بالخوف الشديد الذي أبداه صديقه في الألعاب نفسها.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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