الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رضوخ

رضخت إدارة أحد أندية المحترفين لمطالب وشروط لاعبها المحلي، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعد العروض الكبيرة التي انهالت عليه من أندية أخرى. ولم تعلن إدارة النادي رسمياً عن تمديد عقد اللاعب لوجود لاعبين آخرين لم يتم تجديد عقودهم.

تساؤلات

زادت التساؤلات حول أسباب غياب النجم الكبير عن المشاركة في مباريات فريقه المحلية، رغم أن السبب المُعلن سابقاً أنه مصاب، بيد أن اللاعب لم يتواجد داخل النادي للعلاج أو التأهيل.

تصورات

تعكف إدارة شركة كرة القدم في أحد الأندية على وضع التصور الخاص بإعادة تشكيل الجهاز الفني، بعد انتهاء مباريات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ استقر الرأي على تغيير المدرب الأجنبي بعد فشله في تحقيق النتائج التي تصبو إليها الإدارة وتحقق تطلعات الجماهير.

عرض

رفضت إدارة أحد أندية المحترفين عرضاً من فريق منافس للتعاقد مع لاعب مقيم خلال فترة الانتقالات الشتوية بداعي حاجة الفريق لخدماته، بينما كشف وكيل أعمال اللاعب أن إدارة النادي رفضت العرض خوفاً من رحيل اللاعب من دون مقابل عقب نهاية الموسم.

مدرب

عاد مدرب أجنبي إلى قيادة تدريبات الفريق مجدداً بعد غيابه بداعي المرض، إذ يستعد فريقه لخوض مباراة مهمة في المنافسة.

مهلة

طلب الجهاز الفني لأحد أندية المحترفين من إدارة النادي منحه مهلة لدراسة الاحتياجات الفعلية للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي انطلقت أخيراً، وتستمر حتى الأول من الشهر المقبل.

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