الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس السوبر
شباب الأهلي - الجزيرة 19:45
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - مونشنغلادباخ 23:30
الدوري الفرنسي
بوردو - مرسيليا 00:00
الدوري البرتغالي
سانتا كلارا - لشبونة 22:30
الدوري السعودي
التعاون - الحزم 19:05
الاتحاد - الفيحاء 20:55
الدوري الجزائري
بلوزداد - شبيبة القبائل 18:00
القسنطيني - شبيبة الساورة 18:00
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