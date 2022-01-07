الامارات | العربي يفتح أبوابه لجمهور «النواخذة» دون النسب المعتمدة

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يفتح أبوابه لجمهور «النواخذة» دون النسب المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير المركز الإعلامي للنادي العربي، خالد الزارعي، أن مجلس إدارة النادي قرر فسح المجال لجميع مشجعي ضيفه دبا الفجيرة، لدخول المدرجات، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن الجولة الـ14 لدوري الدرجة الأولى، على ملعب العربي غداً، دون التقيد بالنسب الرسمية للوائح، وذلك لمنح جمهور الهواة فرصة متابعة المباراة لمتصدر الدوري العربي، برصيد 34، ودبا الفجيرة 33 نقطة. وقال الزارعي لـ«الإمارات اليوم»: «توجيهات مجلس الإدارة هي مرحباً بجمهور الفريق الضيف في مدرجات ملعبنا، ممن يملك شهادة فحص كورونا، وحسب المدة الزمنية المعتمدة، ووفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد، ونتمنى لجميع الجمهور أن يستمتع بمشاهدة فريقه».

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