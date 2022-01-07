شكرا لقرائتكم خبر الباطن يتطلع لخطف نقاط الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الباطن الذي يقبع بالمركز قبل الأخير بسلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 14 نقطة عصر اليوم فريق الاتفاق عاشر الترتيب بـ17 نقطة، في مواجهة شرقاوية لتحسين المراكز والابتعاد عن خطر مناطق الهبوط، وذلك في افتتاح مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء عقب الخسارة الأخيرة أمام الاتحاد بالجولة الماضية لتحقيق الفوز الرابع له بالدوري بقيادة مدربه الصربي نيناد لالاتوفيتش مرتكزا على أبرز عناصره والتي يتقدمها الثنائي المغربي يوسف الجبلي ومحمد رايحي في خط الوسط وفابيو آبرو مهاجما، فيما يبقى الثنائي البرازيلي ريناتو شافيز وماوريسو انطونيو كأبرز الحصون الدفاعية في تشكيلة الفريق.

بالمقابل يسعى الصربي فلادان ميلوشيفيتش مدرب الفريق الاتفاقي لتعويض التعثر أمام الفيحاء بالجولة السابقة، معتمدا على التونسي نعيم اليىسيليتي في صناعة اللعب في وسط الميدان، بينما تشكل عودة محمد الكويكبي إضافة للفريق في مواجهة اليوم عقب تجاوزه الإصابة، في حين يبقى المغربي وليد ازارو أبرز العناصر الهجومية في خط مقدمة الفريق، الباحث عن تحقيق الفوز الخامس له بالدوري.

الفتح والرائد

وفي الأحساء يستضيف فريق الفتح 16 نقطة على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضيفه الرائد 21 نقطة.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء عقب الإعلان عن التوقيع مع البرايزيلي بيتروس في أولى صفقات الشتاء، بعد أن استعاد خمسة من لاعبيه يتقدمهم توفيق بوحيمد والكرواتي ايفان سانتيني عقب موجة كورونا التي أفقدت الفريق عددا من لاعبيه في مباراة النصر، إذ سيعمد مدربه البلجيكي يانيك فييرا على فرض أسلوبه وتكثيف خط المنتصف والاعتماد على الارتداد السريع في الهجمات العكسية.

في حين يأمل الإسباني بابلو ماشين مدرب الرائد خطف الفوز السابع عقب الخسارة الأخيرة أمام أبها للتقدم بسلم الترتيب والعودة للنتائج الإيجابية، حيث يعقد بابلو آمالا كبيرة على أطراف الفريق بوجود المغربي محمد فوزير وأحمد الزين ويتقدمهم المغربي كريم البركاوي فيما سيفقد الفريق خدمات رائد الغامدي لثبوت إصابته بفيروس كورونا.