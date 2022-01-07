الليث يتأهب للثأر من أبها

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انتهت مباراة الذهاب بفوز أبها (2-1) وبالتالي يسعى الشباب لرد الثأر لهذه الخسارة وهو قادر على ذلك، حيث يعيش فترة من أفضل أيامه، فهو يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر الاتحاد، فيما يحتل فريق أبها المركز التاسع برصيد 18 نقطة.
ويتفوق الشباب في الهجوم والدفاع فهو يملك أقوى هجوم في الدوري بتسجيله لـ 30 هدفا ضعف ما سجله هجوم أبها، كما يملك الشباب ثالث أقوى دفاع في البطولة.
وتقابل الفريقان في دوري المحترفين في 7 مباريات كانت التكافؤ بينهما كبيرا جدا، حيث فاز كل منهما في 3 مباريات وحضر التعادل مرة واحدة.
يذكر أن الفريقين قد حققا الفوز في الجولة الماضية، حيث فاز الشباب على الأهلي (4-3) وفاز أبها على الرائد بهدف دون مقابل.
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