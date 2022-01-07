شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء يهدد صدارة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​يستضيف فريق الاتحاد نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فريق الاتحاد صدارة ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف الشباب علما بأن له لقاء مؤجل مع نظيره الهلال لم يقم حتى الآن.

بينما يحتل فريق الفيحاء المركز السادس برصيد21 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الاتحاد، حيث ستتجه الأنظار نحو هذا اللقاء في سبيل المنافسة على صدارة الدوري بين الاتحاد والشباب.

ويسعى الاتحاديون للبقاء في المركز الأول والمنافسة على الدوري بعد إنهاء الدور الأول في صدارة الترتيب لا سيما بعد فقدانه المشاركة بدوري أبطال آسيا للأندية المحترفة هذا الموسم إلى جانب غيابه الطويل عن تحقيق لقب الدوري، حيث كان آخر دوري للفريق في موسم 2009.

ويغيب عن الفريق عدد من اللاعبين المؤثرين من بينهم المدافع المصري أحمد حجازي لمشاركته في البطولة الأفريقية إلى جانب اللاعب كورنادو للإصابة واللاعب عبدالرحمن العبود للإيقاف.

بينما يغيب من فريق الفيحاء فواز الطريس وبندر ناصر ويوسف الحربي ورامون لوبيز وعبدالملك الشمري بسبب الإصابات وعدم الجاهزية.

إلى ذلك جدد نادي الاتحاد، أمس، عقد لاعبه عبدالعزيز البيشي حتى عام 2026.

وقال عبر حسابه عبر موقع (تويتر) «إن البيشي سيظل اتحاديا حتى 2026».

ودخلت إدارة الاتحاد في مفاوضات مع عبدالعزيز البيشي، قبل دخول اللاعب الفترة الحرة في عقده الحالي مع النادي والذي كان سينتهي في يونيو 2022.

وانتقل عبدالعزيز البيشي، البالغ من العمر 27 عاما، للاتحاد في يناير 2019 قادما من الفيصلي.