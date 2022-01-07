شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يكشف موعد ظهور محمود شبانة فى مران الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن محمود شبانة لاعب الفريق الجديد سينضم للتدريبات بدءاً من بعد غد، السبت، موضحاً أن الجهاز الفني حدد برنامج وموعد انضمام شبانة لتدريبات زعيم الثغر خلال الفترة المقبلة.

ووقع محمود شبانة مدافع نادي الزمالك لنادي الاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعد عقد جلسة مع مسئولى الاتحاد، وكان شبانة قد انضم إلى الزمالك في بداية الموسم قادما من أسوان، إلا أن أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها نادي الزمالك حالت دون قيده في قائمة الفريق الأبيض.

وقال محمد مصيلحي أنه سعيد لفوزه برئاسة زعيم الثغر للمرة الثانية بالتزكية، موجها الشكر للجمعية العمومية ومظهرها الحضاري.

وعن صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي، أكد مصيلحي أن النادي وقع مع ظهير أيسر المنتخب الأردني عبد الله نصيب بعد تألقه في كاس العرب، موضحا في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس، على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "رؤساء النادي السابقين عفت السادات ومحمود مشالي حضروا لمكتبي لدعمي قبل الانتخابات، وسعيد بثقة الجميع في تحملي للمسئولية".

وتابع رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه مقبل على مسئولية صعبة موضحا أن ملف الانشاءات على رأس قائمة أولوياته موضحا أن الفريق الأول يحتاج لاستمرار حالة الاستقرار الفني والإداري لمواصلة النجاحات