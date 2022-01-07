شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد الله نصيب لاعب الوحدات الأردني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تعاقده مع عبد الله نصيب لاعب الوحدات الأردني ومنتخب الأردن، ليكون ثاني الصفقات الشتوية لزعيم الثغر بعد التعاقد مع محمود شبانة مدافع الزمالك لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأغلق، اليوم الخميس، نادى الاتحاد السكندرى، باب تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس إدارة جديد، حيث يتكون المجلس من "رئيس ـ نائب رئيس ـ خمسة أعضاء لا يقل سن أى منهم عن 35 عاما ـ عضوين من الشباب يقل عمرهم عن 35 عاما - وذلك خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25 فبراير.

وفاز محمد مصيلحي برئاسة نادي الاتحاد السكندري لفترة جديدة، وذلك بالتزكية، بعدما تم إغلاق باب الترشح بشكل الرسمى فى تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، حيث لم يتقدم أي مرشح أخر لمنافسة مصيلحي على مقعد الرئيس.

وتقدم محمد مصيلحى الرئيس الحالى للاتحاد السكندرى بأوراق ترشحه لرئاسة النادى فى ولاية جديدة، وذلك فى الخليج 365 والأخير من فتح باب الترشح، وحظى مصيلحى باستقبال حافل من قبل أعضاء النادى خلال تقديم أوراق ترشحه، حيث قام الأعضاء بعمل "زفة إسكندرانى" فى استقبال مصيلحى قبل تقدمه بأوراق الترشح.