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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الخميس 6 / 1 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، موسيمانى وجهازه المعاون يعودون للقاهرة غدًا، والأهلى يطمئن على لاعبيه الدوليين قبل سفر منتخب مصر للكاميرون.

موسيمانى وجهازه المعاون يعودون للقاهرة غدًا

يعود بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى القاهرة فى ‏الساعات الأولى من صباح غدٍ الجمعة، على أن يقود تدريبات الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة، ‏والتى تشهد العديد من التحديات وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى الإمارات خلال ‏شهر فبراير المقبل.‏

الأهلى يطمئن على لاعبيه الدوليين قبل سفر منتخب مصر للكاميرون

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إنه سيجرى اتصالا هاتفيا مع لاعبى الأهلى ‏الدوليين خلال الساعات المقبلة؛ للشد من أزرهم وتحفيزهم قبل السفر مع المنتخب إلى ‏الكاميرون؛ لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التى تقام خلال الفترة من9 يناير الجارى إلى ‏‏6 فبراير المقبل.

حسام حسن "موعود" بالمشاركة فى الأهلى بعد رفض عودته لسموحة

حصل حسام حسن مهاجم الأهلى على وعد من مسئولى القلعة الحمراء والجهاز الفنى بالحصول على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات خلال الفترة القادمة، بعدما رفض مسئولو النادى رحيله فى الانتقالات الشتوية الجارية والتمسك ببقائه لحاجة الفريق إلى جهوده.

الاهلى يعقد جلسة مع كهربا لإنهاء صفقة إعارته للدوري التركى

يعقد مسئولي الاهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لتوقيع عقود إعارته لـ "هاتاى التركى" لنهاية الموسم بعدما اتفق مسئولو الناديين على الخطوط العريضة للصفقة .

تشديد الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة لاعبى الأهلى

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على ‏تشديد الإجراءات الاحترازية للاعبى الفريق، فى ظل انتشار فيروس كورونا خلال هذا التوقيت ‏فى أغلب دول العالم.‏

موسيماني يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلي بعد العودة من الإجازة

استقر الجهاز الفني للأهلي على وضع برنامج بدني خاص من أجل تأهيل لاعبي الفريق الأحمر بعد العودة من الإجازة التي حصلوا عليها لمدة 12 يوما بدءا من يوم السبت، ومع عودة المجموعة الأساسية للمشاركة في التدريبات وكذلك وجود الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ومعاونيه من جنوب إفريقيا.

الأهلى يستعد لتحصين أحمد عبد القادر من الإغراءات الخارجية