شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الفيفا يدرس تأجيل كأس العالم للأندية 4 أيام بسبب تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك احتمالات كبيرة لانفراج أزمة النادى الأهلي مع بطولة كأس العالم للأندية، والتي تتعارض في توقيتها مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، بما يعني حرمان الفريق الأحمر من نجومه الدوليين لمشاركتهم في كأس الأمم، كل مع منتخبات بلادهم.

وقال شوبير عبر برنامجه "أون تايم سبورت": "غداً اجتماع للمكتب التنفيذي للكاف بجدول أعماله الذي سيسير عليه دون تغيير، وهذا الجدول لن يناقش كأس العالم للأندية، والمكتب التنفيذي للفيفا سيحضر الاجتماع، وستتم مناقشة مونديال الأندية بشكل ودي، وسيستمعون إلى الكاف ثم يتناقشون لأن الأهلي صعد الأمر وناشد الجميع".

وأضاف شوبير: "التوجه لدى إنفانتينو وأبو ريدة وفاطمة سامورا أنه سيتم عقد اجتماع جديد الأحد المقبل، لدراسة الأزمة ويتم ترحيل كأس العالم أربعة أيام، وهناك تأجيلات كثيرة جداً في جدول الدوري الإنجليزي الآن بسبب تداعيات كورونا، وكانت القصة كلها أن مع انتشار حالات التأجيل بالدوري الإنجليزي أصبح من الممكن ترحيل مباريات تشيلسي في مونديال الأندية 4 أيام".

وواصل: "الإمارات تتعامل مع الأمر بشكل طبيعي وأن البطولة ستقام في موعدها حتى يأتى إليهم قرار جديد، وليس لديهم أي أزمة في تأجيل البطولة أو في إقامتها بموعدها".

ويجتمع المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى الساعة 12 ظهر غد الجمعة، بالعاصمة الكاميرونية بحضور كل أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وباتريس موتسيبى رئيس كاف، وجيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، لمناقشة العديد من الملفات المهمة على رأسها موعد كأس العالم للأندية.

ويشهد اجتماع الاتحاد الأفريقي وإنفانتينو لأول مرة حضور رفيع المستوى من ممثلى فيفا بعد التصريحات المثيرة لرئيس الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم صامويل إيتو تجاههم، كما يناقش المكتب التنفيذى، عدة نقاط مهمة أبرزها الإجراءات التى سيتخذها كاف خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها يوم 9 يناير الجاري بالكاميرون، لضمان استمرار منافسات البطولة.