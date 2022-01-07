شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 6 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي الزمالك الخميس 6 / 1 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، أشرف بن شرقى ينذر الزمالك قبل فسخ عقده.. والدحيل يكثف مفاوضات ضمه، والزمالك يخضع لمسحة طبية قبل انطلاق التدريبات.

أشرف بن شرقى ينذر الزمالك قبل فسخ عقده.. والدحيل يكثف مفاوضات ضمه

ازداد ملف تجديد المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك تعقيداً، وذلك بعد تأخر حصول اللاعب على مستحقاته هذا الموسم، ليرسل إنذارا لناديه يطلب فيه الحصول على مستحقاته المتأخرة أو فسخ التعاقد من طرف واحد.

الزمالك يخضع لمسحة طبية قبل انطلاق التدريبات

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس، وذلك تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق.

كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك.. وتصعيد الناشئ محمد طارق

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم الخميس، وشهدت الجلسة تحية خاصة من المدير الفنى للاعبين بعد استئناف التدريبات وانتهاء فترة الإجازة، حيث حرص على الحديث معهم عن الفترة المقبلة وأهميتها.

الزمالك يعود للتدريبات اليوم عقب راحة 6 أيام

يعود فريق الزمالك للتدريبات فى الثالثة عصر اليوم على ملعب النادى، عقب الراحة التى حصل عليها اللاعبون والجهاز الفنى لمدة 6 أيام، بسبب توقف الدورى لانشغال المنتخب الوطنى بالمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها الأحد المقبل بالكاميرون.

الزمالك يمنح بن شرقى مهلة للتجديد أو البحث عن بديل فى الصيف

منحت إدارة نادى الزمالك المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق مهلة أخيرة للتجديد وحسم مصيره سواء بالموافقة على البقاء مع الفريق أو الرحيل فى نهاية الموسم عقب انتهاء تعاقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

الزمالك يحسم تجديد عقود طارق حامد وسيسيه قبل عودة الدورى

تسعى إدارة الكرة في الزمالك لحسم ملف التجديد للثنائي طارق حامد لاعب وسط الفريق والايفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة في محاولة لاستغلال فترة التوقف عن الدوري وعدم المشاركة الدولية للثنائي، خاصة في ظل رغبة اللاعبين في البقاء بالزمالك وتجديد تعاقدهما، ويتبقى فقط الاتفاق علي المقابل المادى والشرط الجزائي.

كارتيرون يعود إلى القاهرة.. ويقود مران الزمالك اليوم

عاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء الأربعاء قادما من الإمارات، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها فى ظل توقف الدورى الممتاز.