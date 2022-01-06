شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتابع بدر بانون بعد تعافيه من كورونا قبل بدء أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالاً هاتفياً بالدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق للاطمئنان عليه بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورنا، وتابع طبيب الأهلي مع بانون تطورات إصابته بالفيروس على مدار الأيام الماضية.

وتعافى بانون من إصابته بفيروس كورونا مؤخراً لينضم لمنتخب المغرب في الكاميرون تمهيداً لبدء مشاركاته في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق الأحد المقبل بالكاميرون.

على صعيد متصل، قالت صحيفة لو 360 سبورت المغربية إن بدر بانون التحق مساء أمس الأربعاء، ببعثة المنتخب المغربي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وجاء انضمام مدافع الأهلي لمنتخب المغرب بعدما جاءت المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها اللاعب مؤخراً سلبية ، وقالت صحيفة المنتخب المغربية: وصل بدر بانون إلى ياوندي عبر طائرة خاصة قام الاتحاد المغربي بتجهيزها لنقل اللاعب من الإمارات للمشاركة مع المنتخب في المغرب.

وضم البوسني وحيد خليلودزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي ضم بدر بانون إلى القائمة النهائية للمغرب المشاركة في كأس الأمم، بعدما وضعه أولًا في قائمة الانتظار. ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية مع منتخبات الجابون وغانا وجزر القمر.