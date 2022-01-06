شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إلغاء المادة الخاصة بقيد الناشئين خارج المحافظات محال ميلادهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم المصرى، برئاسة جمال علام، في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجبلاية الذى أقيم منذ قليل، إلغاء المادة الخاصة بقيد الناشئين خارج المحافظات محال ميلادهم من اللائحة المنظمة لهذا العمل، على أن تكون هناك إمكانية لقيد الناشئين في أى محافظة.
وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قامت بمنع انتقال أي لاعب في مراحل الناشئين لأي ناد، يبعد بأكثر من 50 كيلومترا من مقر إقامته، ويتم تطبيق ذلك القراربداية من الموسم الحالي، وذلك على اللاعبين مواليد 2007 وما يليها جاء قرار الجبلاية بهدف الحفاظ على المواهب في مناطقها، وحماية الأندية الصغيرة من الأندية أصحاب الموارد من تفريغ الأولى من المواهب، لامتلاكها موارد أكبر.
بينما جاءت باقى القرارات كالآتي:
- تكليف خالد الدرندلى، نائب رئيس الاتحاد، بمراجعة كافة العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى، وعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.
- تكليف الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات عضوى مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.
- تكليف عامر حسين، عضو المجلس، بمراجعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.
- تكليف جمال علام، رئيس الاتحاد، برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه اللواء محمد حلمى مشهور عضو المجلس.