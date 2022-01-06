شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرارات مجلس الجبلاية.. علام رئيسا لبعثة المنتخب ومراجعة العقود والمسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا اليوم برئاسة جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بمقر الاتحاد، وجاء قرر المجلس الآتى:

- تكليف خالد الدرندلى، نائب رئيس الاتحاد، بمراجعة كافة العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى، وعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.

- تكليف الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات عضوى مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.

- تكليف عامر حسين، عضو المجلس، بمراجعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.

- تكليف جمال علام، رئيس الاتحاد، برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه اللواء محمد حلمى مشهور عضو المجلس.