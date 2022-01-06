شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى لـ"الخليج 365": لم نتعاقد مع صانع ألعاب النيجر حتى نستغنى عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الساعات الماضية بشأن طلب حلمى طولان المدير الفني الاستغناء عن فيكتوريان أديبايور صانع ألعاب النيجر.

أديبايور كان لاعباً أساسياً في تشكيلة النيجر في بطولة الأمم الأفريقية 2016 في رواندا حيث سجل ضد نيجيريا في مراحل المجموعات، وقدم أداء جيدا مع منتخب بلاده في كأس أمم اتحاد غرب أفريقيا لكرة القدم.

وأكد عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة أن إدارة إنبى لم تتعاقد من الأساس مع أديبايور حتى يتم الاستغناء عن خدماته، مؤكدا أن ما تردد في هذا الصدد لا صحة له ولم يتدرب اللاعب مع الفريق.

فى سياق آخر، حقق فريق إنبى الفوز على نظيره الشمس بثلاثية نظيفة في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين مساء اليوم، على استاد بتروسبورت ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الرابطة.

ويسعى حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لتجهيز لاعبيه للوصول لأعلى المستويات الفنية، استعدادًا لكأس الرابطة ومن ثم عودة الدورى المصرى عقب فترة التوقف الدولى الحالية، والتى يخوض فيها المنتخب الوطنى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

ويأمل الفريق البترولى فى تحقيق مركز متميز بجدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية، خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق تحقيق نتائج جيدة فى الجولات المقبلة من الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما بينما تعادل في ثلاث لقاءات، وأحرز لاعبوه 8 أهداف بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 11 هدفا.