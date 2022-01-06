شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، أشرف بن شرقى ينذر الزمالك قبل فسخ عقده.. والدحيل يكثف مفاوضات ضمه، وموسيمانى وجهازه المعاون يعودون للقاهرة غدًا.

أشرف بن شرقى ينذر الزمالك قبل فسخ عقده.. والدحيل يكثف مفاوضات ضمه

موسيمانى وجهازه المعاون يعودون للقاهرة غدًا

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