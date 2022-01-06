شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم المريخ السوداني 2/0 وديا استعدادا لكأس الرابطة.. وعودة جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فيوتشر وديا علي المريخ السوداني بهدفين أحرزهما "محمدرضا، أحمد عاطف" لاعبا الفريق، وذلك في إطار استعدادات فيوتشر لبطولة كأس الرابطة، حيث شهد اللقاء مشاركة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بعد شفائه بشكل تام من إصابة وجه القدم التي كان قد تعرض لها بالدوري العام.



احتفال اللاعبين بالهدف



احمد رفعت



احمد عاطف



جانب من المباراة



فيوتشر 2



فيوتشر والمريخ



فيوتشر



مباراة فيوتشر

ويرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن بطولة كأس الرابطة والمقرر انطلاقها منتصف يناير الجاري بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الوطني، لها العديد من المزايا لجميع فرق الدوري.

وقال السقا في تصريحات رسمية:"كأس الرابطة فكرة مميزة، وخطوة تأخرت كثيرًا، لك أن تتخيل أن الإمارات سبقتنا في هذه الخطوة من 15 سنة، والبطولة سوف تحافظ على مستوى اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي".

وعاد فريق فيوتشر إلى تدريباته اليومية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل فريق، وحرص الجهاز الفني لفيوتشر على رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث خاض الفريق وصلة تدريبات قوية فى صالة الجيم.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني عشر في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات في الدوري حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.