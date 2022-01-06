شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرارات عبد الحميد بسيونى فى المحلة بعد توليه مهمة قيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى الجديد لنادى غزل المحلة، فرمانا بمنع لاعبى الغزل من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى للحفاظ على استقرار اللاعبين، وعدم الدخول فى مناوشات مع الجماهير خلال الفترة الحالية.

وقاد بسيونى مران الفريق اليوم، بعد توليه المسئولية الفنية خلفا لمحمد عودة المدير الفنى السابق للفريق عقب المؤتمر الصحفى الذى عقدته إدارة النادى أمس الأربعاء لتقديمه كمدير فني للفريق.

وبدأ بسيوني المران باجتماع مع لاعبي الفريق، واستمع لمشاكلهم، لاحتواء غضب بعض اللاعبين بسبب عدم المشاركة في المباريات الفترة الماضية وخلافهم مع الجهاز السابق.

ووعد بسيوني جميع اللاعبين بالحصول على فرصة المشاركة فى الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على بطولة كأس الرابطة على أن تكون المنافسة بين الجميع كل حسب مستواه حتي يفرض نفسه على التشكيل.

وأكد المدير الفني للاعبين أن الجميع سيحصل على فرصة، خاصة أنه يعتبر بطولة كأس الرابطة بداية التعرف على اللاعبين وإمكانيتهم، من أجل الاستقرار على التشكيلة الأساسية لمباريات الدوري فورعودته مرة أخرى.

وكانت إدارة غزل المحلة قد أعلنت بالأمس تعيين عبد الحميد بسيونى مديرا فنيا وأحمد صالح مدرب عام وأحمد سالم مدرب وأسامة عبد الكريم مدرب حراس.