شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يفوز على أبوقير والمنصورة يهزم الزرقا بمجموعة بحرى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج 5 مباريات أقيمت اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، عن فوز الأوليمبى على أبو قير، والمنصورة على الزرقا، والمجد على الحمام، وبلدية المحلة على ألعاب دمنهور، وتعادل المصرى السلوم مع سبورتنج.

وحقق نادى الأوليمبى فوزا مهما على أسمنت أبو قير بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، تقدم أحمد عيد للأوليمبى قبل أن يتعادل شريف أشرف لأبو قير بهدف رائع من ركلة ثابتة، قبل أن يعيد أحمد عيد التقدم مرة أخرى للأوليمبى بعدما راوغ مدافعى أبو قير.

بهذه النتيجة رفع نادى الأوليمبى رصيده للنقطة 28 متساويا مع المتصدر حرس الحدود الذى يتبقى له مباراة، وبقى نادى أبو قير عند النقطة 19 في المركز الثامن.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

الأوليمبى 2/1 أبو قير للأسمدة

المجد 1 /0 الحمام

المصرى السلوم 1/ 1 سبورتنج

الزرقا 0/ 2 المنصورة

بلدية المحلة 1/ 0 ألعاب دمنهور

ترتيب المجموعة الثالثة ( بحرى والإسكندرية ) بعد مباريات اليوم الخميس..

1- حرس الحدود 28 نقطة

2- الأوليمبي 28 نقطة

3 - دكرنس 26 نقطة

4- كفر الشيخ 25 نقطة

5 - البلدية 24 نقطة

6- المجد السكندري 22 نقطة

7- بايونيرز 20 نقطة

8- أبو قير 19 نقطة

9- المنصورة 18 نقطة

10- المصري بالسلوم 17 نقطة

11- سبورتنج 17 نقطة

12- ألعاب دمنهور11 نقطة

13- الحمام 10 نقاط

14- الزرقا 9 نقاط

15- الرجاء 7 نقاط

16- صيد المحلة 5 نقاط