شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على لاعبيه الدوليين قبل سفر منتخب مصر للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إنه سيجرى اتصالا هاتفيا مع لاعبى الأهلى الدوليين خلال الساعات المقبلة؛ للشد من أزرهم وتحفيزهم قبل السفر مع المنتخب إلى الكاميرون؛ لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التى تقام خلال الفترة من9 يناير الجارى إلى 6 فبراير المقبل.
وأكد مدير الكرة على تواصله مع كل اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخبات الوطنية للاطمئنان على حالتهم.
وتتوجه بعثة المنتخب الوطنى إلى الكاميرون بعد غد السبت للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية.
وحصل لاعبو الأهلى الذين شاركوا فى التدريبات ابتداء من يوم الثلاثاء الماضى على راحة غدا، على أن يخوض الفريق مرانه يوم السبت والذى يشهد انتظام بقية اللاعبين الذى حصلوا على راحة إضافية للتخلص من حالة الإجهاد.
واشتملت تدريبات لاعبى الأهلى اليوم على فقرة مطولة فى "الجيم" ثم أعقبها تدريبات فى ملعب التتش للتركيز على الجانب البدنى.