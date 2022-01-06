شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات القسم الثانى.. كيما أسوان يضم عصام عابدين.. والإنتاج يتعاقد مع الصفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أندية القسم الثانى تدعيم صفوفها فى الانتقالات الشتوية الحالية لمواصلة تحسين نتائجه والاقتراب من حلم الصعود لدورى الأضواء والشهرة الممتاز، ويأمل كل فريق فى ضم صفقات قوية لمواصلة رحلة التأهل.

ونجح الإنتاج الحربى فى ضم مدافع طامية أحمد الصفتى لمدة 3 سنوات فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وعبد الناصر محمد المدير الفنى وشريف شعبان مدير الكرة، ليواصل تدعيم صفوفه بعدما تعاقد مع ضياء قنديل لاعب سيراميكا والداخلية موسمين ونصف، وأشرف بخيت حارس مرمى بورفؤاد والترسانة السابق، كما ضم محمد عبدالله لاعب أبو قير للأسمدة بداية من الموسم الجديد.

وتعاقد نادى كيما أسوان مع عصام عابدين لاعب بنى سويف أسامة رجب، فى حضور مدير التعاقدات والكرة بالنادى أحمد معتمد وكيل اللاعب، قبل ديربى أسوان الذى يجمع الفريقين في مجموعة الصعيد في إطار الجولة الرابعة عشر.

وكان أسامة رجب، مدير التعاقدات والكرة بنادى كيما أسوان، نجح فى التعاقد مع 3 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز قوة الفريق فى رحلة الصعود للدورى الممتاز فى الموسم الحالى.

وحصل أسامة رجب على توقيع كل من الفلسطينى سامى قعدان، مدافع ديروط، لمدة موسمين ونصف، وأحمد على عبد العزيز، لاعب القناة السابق، وأخيرا التعاقد مع (الابى فولارين سلام) لاعب خط وسط ديروط لمدة سنتين ونصف.

ونجح فريق بلبيس فى استعارة أحمد معروف مهاجم بلدية المحلة حتى نهاية الموسم، لتعيم خط هجومه الذى يعانى هذا الموسم من الصيام خلال مباريات فريقه السابقة.