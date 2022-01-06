7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها الزمالك يمنح بن شرقى مهلة للتجديد أو البحث عن بديل فى الصيف، "عائق وحيد" أمام عودة أجايى للدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز.

شاهد جمال علام يجتمع مع كيروش بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة

حرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجديد على عقد جلسة مع البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قبل السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

"عائق وحيد" أمام عودة أجايى للدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز

علم ”الخليج 365” أن النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى السابق، والذى فسخ عقده مع ناديه مؤخرا يدرس عددا من العروض تمهيدا للتوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما أصبح من حقه اللعب مجددا بعد فسخ عقده مع الأهلى.

الزمالك يمنح بن شرقى مهلة للتجديد أو البحث عن بديل فى الصيف

منحت إدارة نادى الزمالك المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق مهلة أخيرة للتجديد وحسم مصيره سواء بالموافقة على البقاء مع الفريق أو الرحيل فى نهاية الموسم عقب انتهاء تعاقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

يعقد مسئولو الأهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لتوقيع عقود إعارته لـ"هاتاى التركى" لنهاية الموسم بعدما اتفق مسئولو الناديين على الخطوط العريضة للصفقة.

حسام حسن "موعود" بالمشاركة فى الأهلى بعد رفض عودته لسموحة حصل حسام حسن مهاجم الأهلى على وعد من مسئولى القلعة الحمراء والجهاز الفنى بالحصول على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات خلال الفترة القادمة، بعدما رفض مسئولو النادى رحيله فى الانتقالات الشتوية الجارية والتمسك ببقائه لحاجة الفريق إلى جهوده.

تسعى إدارة الكرة في الزمالك لحسم ملف التجديد للثنائي طارق حامد لاعب وسط الفريق والايفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة في محاولة لاستغلال فترة التوقف عن الدوري وعدم المشاركة الدولية للثنائي، خاصة في ظل رغبة اللاعبين في البقاء بالزمالك وتجديد تعاقدهما، ويتبقى فقط الاتفاق علي المقابل المادى والشرط الجزائي.